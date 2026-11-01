Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-02 KL. 19:00
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Kända författaren: ”Har aldrig skrivit en bok jag skäms för”

Av Joel Johansson

Enligt många en av Sveriges främsta författare och med en karriär som sträckt sig över 50 år kommer nu Klas Östergren till Kungsbacka i början av november.

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