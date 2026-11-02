Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-03 KL. 20:45
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Klas Östergren på teatern – se vimmelbilderna

Av Joel Johansson

Författaren Klas Östergren var under tisdagskvällen på Kungsbacka Teater för att bland annat prata om sina senaste böcker. NH var på plats innan för att snacka med besökarna.

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