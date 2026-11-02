Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-03 KL. 19:30
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Gård med biosalong och underjordisk gång väckte intresse

Av Linnea Andersson

En biosalong med tolv platser, en stor pool och en underjordisk gång mellan två byggnader. Gården i Frillesås blev en av de mest klickade bostäderna under vecka 43.

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