Kvinna svimmade och fick blödande magsår – efter läkemedelsmiss

Av Carl Johan Mårtensson

Kvinnan hade konstaterad blodbrist och gick på blodförtunnande behandling. Ändå fick hon läkemedel som ökar risken för blödningar – och därefter insjuknade hon akut. Nu anmäler vårdcentralen i Kungsbacka händelsen till IVO enligt lex Maria.



Händelsen har enligt vårdcentralen medfört en allvarlig vårdskada. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Händelsen utspelade sig på en privat vårdcentral i Kungsbacka i våras tidigare i år. Kvinnan, som lider av blodbrist och gick på blodförtunnande behandling, ska ha sökt vård för gikt och då blivit ordinerad både NSAID (antiinflammatoriskt läkemedel) och kortison. Det är läkemedel som kan öka risken för blödningar – särskilt i kombination.

Trots det ordinerades alltså kvinnan de båda läkemedlen utan magskyddande behandling. Det blev starten på ett händelseförlopp som nu har fått vårdcentralen att anmäla sig själva till IVO enligt lex Maria.

Efter behandlingen insjuknade kvinnan och på sjukhuset konstaterades att hon hade tre blödande magsår och en mycket uttalad blodbrist. Dessutom ska hon ha drabbats av svimningar.

Vårdcentralen bedömer att händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och det blir nu upp till IVO att granska det inträffade.