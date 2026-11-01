Polis stoppade bil efter larm om farlig körning

En trafikant upplevde att en annan bilist framförde sitt fordon på ett trafikfarligt sätt. Föraren stoppades av polisen och misstänks nu för rattfylleri.
Det var vid 21-tiden på måndagen som polisen fick in larmet från Onsalavägen.
– En trafikant upplever att en annan bilist framför sitt fordon på ett trafikfarligt sätt, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.
Bilisten som larmade höll koll på bilen tills polisen kom fram till platsen.
– Bilen stoppas och föraren tas med för provtagning, säger Jens Andersson.
Föraren misstänks nu för rattfylleri och körkortet omhändertogs.
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