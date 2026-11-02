Lyckat projekt: Nu kan miljonsatsningen förlängas

Av Carl Johan Mårtensson

Tidigare i år inrättades nya tjänster inom gymnasieskolan. Målet var att minska antalet avstängningar och att stötta elever som är på väg att halka ur skolsystemet. Nu vill nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad att miljonsatsningen ska förlängas.



Målet är att fler gymnasieelever ska ta sig igenom skolan, hela vägen fram till studenten. Studenterna på bilden har inget med satsningen att göra. Arkivfoto: Johanna Simonsson/Annika Lundby

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I våras anställdes två skolcoacher och en socialpedagog på gymnasierna i Kungsbacka. Anledningen var att förvaltningen identifierat ett växande behov inom gymnasieskolan där fler elever befinner sig i riskzonen för att hamna i ”destruktiva livsmönster”. Tanken med skolcoacherna var att de skulle arbeta nära elever som befinner sig i olika former av utsatthet och som riskerar att inte klara av skolan. Dessutom har de haft i uppdrag att samverka med andra aktörer såsom socialtjänst och polis och att avlasta det ordinarie elevhälsoarbetet.

Nu anser nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad att de nya rollerna fyller ett behov och att satsningen har varit lyckad. Därför föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska besluta att bevilja tre miljoner kronor för att möjliggöra en förlängning av arbetet och de nya tjänsterna även under 2027.

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