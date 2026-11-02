Här ligger dimman tät – kan dröja sig kvar

Av Johanna Simonsson

Dimman har lagt sig över delar av Kungsbacka under onsdagsmorgonen. Enligt meteorologen väntas den lätta under dagen, men kan komma tillbaka redan under natten.



Dimman ligger tät över Varbergsvägen. Foto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På Varbergsvägen, söder om Hanhalsavfarten, var sikten kraftigt begränsad på onsdagsmorgonen. Vägen och de omkringliggande fälten låg insvepta i ett grått dis.

– Längs kusten fuktar det på från havet. I går var det väldigt dimmigt i Göteborg och i dag verkar det vara Kungsbackas tur, säger Kjell Lund, meteorolog på SMHI.

Dimman är dock inte lika utbredd överallt.

– Den är ganska tunn och sträcker sig inte så högt upp. Man kan ana att det finns en del gråare områden.

Hans bedömning är att dimman kan lätta under förmiddagen eller tidig eftermiddag.

– Det är så vindsvagt att den inte kommer att blåsa bort. Solen måste bränna bort den och det kan ta några timmar, säger han.

Eftermiddagen väntas bli dimfri, men under natten kan dimman komma tillbaka.

– Det kan bli ganska omfattande dimma längs hela Västkusten. Den lättar, men just vid kusten kan den vara kvar. Det är lite 50/50 om det kommer att vara dimma i Kungsbacka även i morgon.

Både onsdagen och torsdagen väntas bjuda på relativt soligt väder och temperaturer på mellan sju och tio grader.

Så bildas dimma

Det krävs framför allt två saker för att dimma ska bildas: fuktig luft och avkylning.

– När marken är kall kondenserar vattenångan till små vattendroppar och då bildas dimma. Dimman kan även bildas över ett kallt hav och driva in över land, men då brukar den lösas upp. Så är inte fallet nu eftersom det inte är några vindar, säger Kjell Lund.