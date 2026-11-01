Krossad ruta när märkesväska stals ur bil

Av Johanna Simonsson

Ett par parkerade vid en förskola i Kungsbacka kommun. När de kom tillbaka var rutan på passagerarsidan krossad och en märkesväska stulen.



Polisen ahr upprättat en anmälan efter att en bilruta krossades och en märkesväska stals. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 13-tiden på måndagen som paret parkerade i Kullavik. När de några timmar senare kom tillbaka till bilen upptäckte de att rutan var krossad och väskan borta.

– Ingen annan bil på parkeringen har haft inbrott och det finns inga tydliga spår på platsen, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

I väskan låg inget av större värde, men det var en märkesväska som stals.

– Det är något högre värde än en vanlig handväska så jag kan tänka mig att man var ute efter själva väskan, säger Gustav Arvidsson.