Krossad ruta när märkesväska stals ur bil

Ett par parkerade vid en förskola i Kungsbacka kommun. När de kom tillbaka var rutan på passagerarsidan krossad och en märkesväska stulen.
Det var vid 13-tiden på måndagen som paret parkerade i Kullavik. När de några timmar senare kom tillbaka till bilen upptäckte de att rutan var krossad och väskan borta.
– Ingen annan bil på parkeringen har haft inbrott och det finns inga tydliga spår på platsen, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
I väskan låg inget av större värde, men det var en märkesväska som stals.
– Det är något högre värde än en vanlig handväska så jag kan tänka mig att man var ute efter själva väskan, säger Gustav Arvidsson.
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