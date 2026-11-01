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NYHETER 2026-11-03 KL. 11:09

Krossad ruta när märkesväska stals ur bil

Av Johanna Simonsson

Ett par parkerade vid en förskola i Kungsbacka kommun. När de kom tillbaka var rutan på passagerarsidan krossad och en märkesväska stulen.

Krossad ruta när märkesväska stals ur bil
Polisen ahr upprättat en anmälan efter att en bilruta krossades och en märkesväska stals. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 13-tiden på måndagen som paret parkerade i Kullavik. När de några timmar senare kom tillbaka till bilen upptäckte de att rutan var krossad och väskan borta.

– Ingen annan bil på parkeringen har haft inbrott och det finns inga tydliga spår på platsen, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

I väskan låg inget av större värde, men det var en märkesväska som stals.

– Det är något högre värde än en vanlig handväska så jag kan tänka mig att man var ute efter själva väskan, säger Gustav Arvidsson.



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