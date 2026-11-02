Tjuvar försökte ta sig in i garage – avbröts av boende

Boende upptäckte två personer som försökte ta sig in i ett garage och lyckades avbryta inbrottsförsöket.
Det var vid 05.30 på onsdagsmorgonen som polisen fick in larmet från boende i Kyvik.
– Boende uppmärksammade att något hände utanför och avbröt inbrottsförsöket. Två personer sprang då från platsen, så det stannade vid ett försök, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen sökte efter personerna i närområdet utan att hitta någon.
En anmälan om försök till inbrott har upprättats. Det finns ingen misstänkt.
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