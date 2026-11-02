Tjuvar försökte ta sig in i garage – avbröts av boende

Av Johanna Simonsson

Boende upptäckte två personer som försökte ta sig in i ett garage och lyckades avbryta inbrottsförsöket.



Polisen larmades efter att tjuvar försökt ta sig in i ett garage. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 05.30 på onsdagsmorgonen som polisen fick in larmet från boende i Kyvik.

– Boende uppmärksammade att något hände utanför och avbröt inbrottsförsöket. Två personer sprang då från platsen, så det stannade vid ett försök, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen sökte efter personerna i närområdet utan att hitta någon.

En anmälan om försök till inbrott har upprättats. Det finns ingen misstänkt.