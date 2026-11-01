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NYHETER 2026-11-02 KL. 20:00

Här är expertens råd inför valet av vinterdäck

Av Thomas Östberg

Välj om du vill ha dubbdäck eller odubbade. Bestäm om du ska satsa på premium, budget eller mitt emellan. Och kanske viktigast av allt: se till att byta i tid. NH har varit i verkstaden och pratat vinterdäck med en expert.

Här är expertens råd inför valet av vinterdäck
Dubbat eller friktionsdäck (odubbat) i vinter? Pär-Erik Nordlander säljer ungefär lika mycket av varje. Foto: Thomas Östberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det första frosten har redan kommit och gått. Likaså den förrädiska svartisen. Med andra ord är det hög tid att byta till vinterdäck på bilen.

– Någon gång mellan den 15 och 20 oktober brukar vi rekommendera och det har vi ju redan passerat med några dagar. Jag tror att ungefär en tredjedel av våra kunder har varit här och bytt. Sedan blir det alltid så att det blir längre köer när kylan kommer på allvar, säger Pär-Erik Nordlander som äger och driver Kba Däck i Kungsbacka.

För den som ska investera i nya vinterdäck dyker snabbt två viktiga frågor upp.

Först: dubbat eller friktionsdäck (odubbat)? Fördelen med dubb är att man får bättre fäste på alla typer av underlag. Dubbfritt ger å andra sidan lite tystare körning och river inte upp lika mycket farliga partiklar från vägbanan.

– Vi säljer ungefär hälften av varje. De moderna dubbdäcken river inte alls upp lika mycket som de som såldes för tio år sedan och ger högre säkerhet än odubbat, säger Pär-Erik Nordlander och avslöjar samtidigt möjligen vad han personligen föredrar.

Att förvara sina däck på ett däckhotell blir allt vanligare. Foto: Thomas Östberg

Nästa fråga är prisklass. Vad gäller livslängd, komfort och säkerhet får man det man betalar för. Premiumdäcken innehåller mycket teknik: minst 10–12 olika gummiblandningar, avancerade förstärkningar i form av bälteslager (stålradial) med mera.

– Ett premiumdäck ger hög säkerhet under hela däckets livslängd. Och om man tycker att vinterdäckens livslängd är viktig ska man välja dubbdäck. Vi uppskattar att man i snitt hinner slita ut sex friktionsdäck på samma tid som fyra dubbdäck, säger Pär-Erik Nordlander.

Ett annat val för bilägaren är förstås det mellan att fixa själv eller åka till en verkstad. Pär-Erik Nordlanders bild är att allt färre bilägare gör sina däckbyten själva. Kanske av bekvämlighetsskäl eller att man inte har egna verktyg, men också för att däcken på nya bilar ställer lite mer krav.

– De har blivit större för att rulla lättare, men med det kommer också att de är tyngre och otympligare att bära. Det krävs också större utrymme för att förvara däcken, vilket kanske inte är så lätt om man bor i lägenhet. Då är det smidigt att åka till en verkstad som också erbjuder däckhotell. Hos oss har däckhotellet vuxit rejält på senare år, säger Pär-Erik Nordlander.

Han vill inte säga hur stort hans hotell är, men det rör sig om ett antal tusen däck som förvaras där. Om några veckor kommer en övervägande majoritet av dem att ha bytts ut mot sommardäck som får ligga i ett lagom mörkt och svalt ide några månader.

Det viktigt att däcken märks så att de hamnar på rätt ställe på bilen i vår. HF står för höger fram. Foto: Thomas Östberg

Med lyft och tryckluft går jobbet snabbt. Foto: Thomas Östberg

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