Signalfel på tågsträckan – kan leda till förseningar

Under tisdagseftermiddagen var Västtrafiktågen mellan Kungsbacka och Nils Ericsons terminal inställda på grund av signalfel. Det kommer gå att förvänta sig förseningar under eftermiddagen och kvällen.
Anledningen till stoppet i tågtrafiken ska ha varit signalfel. Under avstängningen åkte ersättningsbussar mellan Kungsbacka och Göteborg.
Problemet ska vara åtgärdat och trafik rör sig på sträckan igen, men kan komma att fortsätta påverka under kvällen.
– Signalfelet är avslutat nu, men det går att räkna med fortsatta förseningar, säger Arvid Jansson Brännman på Västtrafiks störningsjour.
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