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KONST 2026-11-02 KL. 18:00
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Hon fick konstuppdraget – nu pryder verken nya boendet

Av Christina Nordwall

När kommunen skulle beställa konst till en ny gruppbostad landade juryns röst på konstnären Agneta Lindberg. Nu hänger hennes detaljrika konstverk till beskådan.
– Jag känner aldrig att jag är klar, men jag tycker nog att det blev bra, säger konstnären fundersamt.

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