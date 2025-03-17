Hon fick konstuppdraget – nu pryder verken nya boendet

När kommunen skulle beställa konst till en ny gruppbostad landade juryns röst på konstnären Agneta Lindberg. Nu hänger hennes detaljrika konstverk till beskådan.
– Jag känner aldrig att jag är klar, men jag tycker nog att det blev bra, säger konstnären fundersamt.
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