Debatt: Rätt stöd i rätt tid – på riktigt

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Johan Tolinson (S) menar att Centerpartiet inte har ”tagit chansen” för Kungsbackas elever. Vi håller inte med. Att ge barn och unga rätt stöd i rätt tid är redan en tydlig prioritering för oss och för Alliansen.

Därför har särskilda medel avsatts för bland annat Trygg uppväxt, social samvaro, psykisk hälsa och brottsförebyggande arbete. Ett viktigt exempel är Främjande fyran, där Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid arbetar tillsammans. Tanken är enkel men viktig: vi ska arbeta främjande och förebyggande och nå barn och unga tidigare – inte vänta tills problemen har vuxit sig stora.

Därför är det positivt att Socialdemokraterna nu också vill stärka Främjande fyrans arbete. Där tycks vi faktiskt vara överens. Men en bättre skola skapas inte enbart genom att partier tävlar om vem som kan lägga flest miljoner i ett budgetförslag.

Vi måste också tala om vad vi vill åstadkomma. Kungsbackas utbildningar håller hög kvalitet. Samtidigt vill Centerpartiet se fler behöriga lärare, mer arbetsro, en starkare elevhälsa och tidiga insatser när en elev har hög frånvaro eller av andra skäl riskerar att halka efter.

Lärare ska få vara lärare och få mer tid tillsammans med sina elever. Vi kommer också fortsätta prioritera samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, fritiden och andra viktiga aktörer runt våra barn och unga. För oss är målet inte att vinna en budgetauktion. Målet är att fler elever ska lyckas – i skolan och i vuxenlivet.

Rätt stöd i rätt tid – på riktigt. Kungsbacka kan mer.

Annika Hedman (C), ordförande i nämnden för Kultur & Fritid

Karin Green (C), ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

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