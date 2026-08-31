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DEBATT 2026-09-02 KL. 13:30

Debatt: Två barn i samma sport – olika stöd

Debatt: Två barn i samma sport – olika stöd
Vet kommunen hur de samlade resurserna faktiskt fördelas, frågar sig debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Följer kommunens stöd barnen eller anläggningarna? Om några veckor går vi till val. Inför valet talar många i kommunen om vikten av ett starkt föreningsliv, fler aktiva barn och ungdomar samt ökat ideellt engagemang.

Men det finns en fråga som sällan diskuteras: Vet kommunen hur de samlade resurserna faktiskt fördelas mellan barn och ungdomar i olika föreningar?

I vår kommun finns föreningar som använder kommunala anläggningar och föreningar som själva äger, driver och underhåller sina planer, lokaler och omklädningsrum. Gemensamt för dem är att de bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Skillnaden är att kostnaderna syns på olika ställen.

För vissa föreningar ligger en stor del av kostnaderna i kommunens budget. För andra ligger samma kostnader i föreningens egen bokföring. Det väcker en enkel fråga:

Hur mycket resurser satsas egentligen på varje aktiv ungdom när både bidrag och anläggningssubventioner räknas in?

Vi efterfrågar inte att andra föreningar ska få mindre stöd. Vi efterfrågar transparens.

Om kommunen vill att stödet ska komma barn och ungdomar till del bör det också vara möjligt att redovisa det samlade stödet per aktiv ungdom, oavsett om stödet ges i form av bidrag, lokaler, planer eller investeringar.

Vi representerar föreningar som tillsammans bedriver verksamhet för omkring 580 barn och ungdomar och som genom ideellt arbete byggt upp idrottsanläggningar som även används av andra föreningar när kommunens kapacitet inte räcker till.

Vår fråga till de politiker som snart väljs är därför enkel:

Hur vill ni säkerställa att föreningar som själva äger och driver sina anläggningar kan fortsätta vara en del av kommunens föreningsliv även i framtiden?

Om denna fråga aldrig analyseras riskerar vi att förlora anläggningar, ideellt engagemang och resurser som byggts upp under generationer. Det handlar om morgondagens föreningsliv.

Peter Bark, ordförande Annebergs IF

Nils Berner, ordförande Tölö IF

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