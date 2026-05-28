Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
BANDY 2026-09-02 KL. 07:30
Premium

Så gick det för bandyspelarna som sökte fru

Av Eric Andersson

Att det ett tag efter ordinarie dejtingprogram kommer ett "så gick det sen"-avsnitt är mer regel än undantag. Så hur gick det egentligen för bandyspelarna som sökte fru i Frillesås BK:s sociala medier-projekt?

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I BANDY

Premium | BANDY 2026-09-02 KL. 07:30
Så gick det för bandyspelarna som sökte fru
Premium | BANDY 2026-08-31 KL. 10:12
FBK förnedrades: "Från att sväva på moln till så långt ner i källaren"
Premium | BANDY 2026-08-29 KL. 14:11
Kuggen bröt näsan – FBK tog poäng ändå
Premium | BANDY 2026-08-26 KL. 17:00
Glädjebeskedet efter FBK:s skadeoro: ”Det är jättebra”
Premium | BANDY 2026-08-12 KL. 19:00
FBK bryter med nyförvärvet – osäkert kring 24-åringen
Premium | BANDY 2026-06-30 KL. 13:45
Oväntade draget – anfallaren får nyckelroll i föreningen
Premium | BANDY 2026-06-30 KL. 09:41
Plusresultat för FBK: "Lättnadens suck"
BANDY 2026-06-24 KL. 11:35
Spelschemat är släppt för Frillesås
Premium | BANDY 2026-06-18 KL. 18:00
Bakom kulisserna: När Frillesås körde årets tuffaste pass
Premium | BANDY 2026-05-28 KL. 09:47
Landslagsspelaren lämnade FBK – klar för konkurrent

Fler nyheter

MEST LÄSTA BANDY

Premium | BANDY 2026-09-02 KL. 07:30
Så gick det för bandyspelarna som sökte fru

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.