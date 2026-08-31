Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-01 KL. 20:00
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Kartläggning: Så flitiga är de lokala namnen i riksdagen

Av Eric Andersson

Mandatperioden lider mot sitt slut och om knappt två veckor går Sverige till val. Nu är statistiken sammanställd över hur aktiva riksdagsledamöterna varit under de senaste fyra åren där ett lokalt namn sticker ut.

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