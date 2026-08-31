Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-02 KL. 16:00
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Härliga sommarbilder i årets fototävling – här är vinnaren

Av Linnea Andersson


En härlig fotosommar med bilder på bad, blommor och barn. Norra Halland fick in massa bidrag till årets fototävling. Nu är vinnaren utsedd – se vilken bild det blev i bildspelet nedan.

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