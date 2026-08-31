Tågen stod still i Kungsbacka

Av Jenny Segergren

Under tisdagseftermiddagen var det stopp i tågtrafiken från Kungsbacka station.



Det var stopp i tågtrafiken mellan Kungsbacka och Varberg under tisdagseftermiddagen. Foto: Arkivbild Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stoppet berörde både Västtågen och Öresundståg mellan Kungsbacka och Varberg.

Enligt Västtrafiks störningsjour var stoppet kopplat till en trafikolycka där en lastbil kört in i en viadukt. Informationen inkom till Västtrafiks störningstjänst strax efter klockan 16 under tisdagseftermiddagen och vid 17:30 bekräftar störningskoordinator Hampus Azadour att tågen åter rullar.