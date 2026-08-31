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NYHETER 2026-09-01 KL. 17:59

Tågen stod still i Kungsbacka

Av Jenny Segergren

Under tisdagseftermiddagen var det stopp i tågtrafiken från Kungsbacka station.

Tågen stod still i Kungsbacka
Det var stopp i tågtrafiken mellan Kungsbacka och Varberg under tisdagseftermiddagen. Foto: Arkivbild Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stoppet berörde både Västtågen och Öresundståg mellan Kungsbacka och Varberg.

Enligt Västtrafiks störningsjour var stoppet kopplat till en trafikolycka där en lastbil kört in i en viadukt. Informationen inkom till Västtrafiks störningstjänst strax efter klockan 16 under tisdagseftermiddagen och vid 17:30 bekräftar störningskoordinator Hampus Azadour att tågen åter rullar.



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Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.


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