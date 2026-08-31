Tågen stod still i Kungsbacka

Under tisdagseftermiddagen var det stopp i tågtrafiken från Kungsbacka station.
Stoppet berörde både Västtågen och Öresundståg mellan Kungsbacka och Varberg.
Enligt Västtrafiks störningsjour var stoppet kopplat till en trafikolycka där en lastbil kört in i en viadukt. Informationen inkom till Västtrafiks störningstjänst strax efter klockan 16 under tisdagseftermiddagen och vid 17:30 bekräftar störningskoordinator Hampus Azadour att tågen åter rullar.
✔ Tvivlen på den egna kroppen ✔ Utomlandstankarna ✔ Varför han är bättre än någonsin
Boendet återinvigdes under måndagen: ”Enormt stor glädje”
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.