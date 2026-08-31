Debatt: Fler betande kor i Halland

Elisabeth Svensson Agerbjer (C) och Christofer Bergenblock (C) vill se fler betande djur på den halländska landsbygden. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Med 2 700 lantbruksföretag är Halland en av landets mest intensiva jordbruksregioner och redan idag är vi nettoproducenter av livsmedel. Likväl skulle vi kunna ta ett ännu större ansvar för att öka självförsörjningsgraden och bidra till att stärka beredskapen.

I värde räknat är Sverige idag bara självförsörjande till 50 procent, det vill Centerpartiet öka till 80 procent. Bara var fjärde kilo lamm och vartannat kilo nötkött är egenproducerat. Därför vill vi se fler betande djur på den halländska landsbygden och på sikt en halv miljon fler kor i hela landet.

En av förutsättningarna för att nå dit är ökad lönsamhet. Centerpartiet vill införa ett jordbruksavdrag som sänker skatten och skapar utrymme för investeringar, men vi ser även behov av att införa en dikopeng för att öka lönsamheten med köttdjur. En av lantbrukets ödesfrågor just nu är EU:s utformning av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) där vi menar att staten måste kompensera för eventuella neddragningar.

Lönsamheten i lantbruken påverkas också av regelkrångel och byråkrati. Därför vill vi sätta upp ett skarpt mål om att halvera reglerna och inspektionerna under nästa mandatperiod. I grunden handlar det om att vi måste visa ett större förtroende för den enskilda lantbrukaren att sköta sin verksamhet, till exempel med ett mer flexibelt beteskrav.

En förutsättning för fungerande djurhållning är tillgången till veterinär dygnet runt, men efter att regeringen lät lägga ned distriktsveterinärerna i södra Halland förra hösten har staten helt släppt ansvaret. Det är naturligtvis orimligt att lägga över ansvaret för veterinär beredskap på privatpraktiserande veterinärer utan att införa ett fungerande ersättningssystem. Här måste staten ta sitt ansvar.

De halländska lantbruken är inte bara viktiga för livsmedelsförsörjningen utan även för att hålla landskapet öppet, för utveckling av besöksmål och gårdsbutiker på våra landsbygder och som en bärande del i den gröna omställningen. I mer än hundra år har Centerpartiet kämpat för den svenska livsmedelsförsörjningen, det kommer vi fortsätta med.

Christofer Bergenblock (C),

riksdagsledamot, Halland

Elisabeth Svensson Agerbjer (C),

regionråd, Halland

Läs mer debatt:

Debatt: Därför ska vi fira Lärares dag

Debatt: Vad är bästa organisation för sjukvården?

Debatt: Ge oss siffror så vi kan rösta på riktigt