Debatt: Dags för pensionärsråd

Hej alla partier. Nu är det strax dags för val. Jag och många i min lite högre ålder undrar varför inte Kungsbackas politiker kan ställa upp som politiker på samma sätt era politikerkollegor i ett stort antal andra kommuner och städer gör. Medverka till att bilda pensionärsråd där inte bara ni politiker med beslutsstatus ingår utan också ett antal personer från olika pensionärsföreningar finns med.
Viktigt att ni tänker ut ett bra svar före valet.
Hälsningar Milton
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Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.