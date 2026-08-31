Debatt: Dags för pensionärsråd

Dags för pensionärsråd, tycker debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hej alla partier. Nu är det strax dags för val. Jag och många i min lite högre ålder undrar varför inte Kungsbackas politiker kan ställa upp som politiker på samma sätt era politikerkollegor i ett stort antal andra kommuner och städer gör. Medverka till att bilda pensionärsråd där inte bara ni politiker med beslutsstatus ingår utan också ett antal personer från olika pensionärsföreningar finns med.

Viktigt att ni tänker ut ett bra svar före valet.

Hälsningar Milton

Läs mer debatt:

Debatt: Fler betande kor i Halland

Debatt: Hjälpen måste komma tidigt

Debatt: M lånar – vi prioriterar annat