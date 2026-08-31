Regn och moln väntar – risk för åska i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

En grå dag väntas – moln och regn dominerar under onsdagen.

– Möjligen kan det komma någon åskknall också, säger Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.



Moln, regn och eventuellt åska väntas i Kungsbacka under onsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett molntäcke kommer ligga tjockt över Kungsbacka under onsdagen.

– Regnet har nyss passerat men snart kommer nya skurar västerifrån under förmiddagen. Det är tryck i skurarna som kommer så möjligen kan det komma någon åskknall också, säger Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.

Det kommer sedan hålla i sig fram till eftermiddagen.

– Sen kan det luckras upp lite grann. Tidvis kan det bli lite sol men det kommer varvas med moln.

Fram emot natten kommer molnigheten öka igen.

Temperaturen kommer landa på 18 grader som mest.

Under torsdagen blir det fortsatt mulet och regn större delen av dagen.

– Fredagen fortsätter i samma spår men då lite mer skurbetonat. Solen kanske kan titta fram under eftermiddagen.