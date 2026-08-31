Debatt: Glöm inte rabaldret kring Kyvikshus

Arkivfoto: Kristian Alm

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vi var många seniorer i Kungsbacka som hejade på de pigga tanterna över 90 år, som kämpade mot då kommunen tagit bort deras mötesplats vid det seniorboende, där de som bor där brukade träffas och umgås.

Deras kamp uppmärksammades så mycket i media att kommunen tvingades backa och seniorerna erbjöds andra lokaler i närheten som de kan träffas i framöver.

Dessa ”pantertanters” kamp för sin gemensamhetslokal visar tydligt att seniorerna verkligen uppskattar de platser de kan umgås i, som ligger nära deras lägenheter. Det finns tyvärr mycket ensamhet bland seniorer idag, så för oss är dessa Trygghetsboenden med mötesplatser extra viktiga.

Nu inför valet lovar alla de politiska partierna i kommunen som vanligt att de skall se till att det byggs fler Trygghetsboenden för seniorer.

Om man ser vad som planerats på riktigt och vad som verkligen är beslutat och på gång vad det gäller Trygghetsboenden i Kungsbacka, så tycks det bli lika tomma löften efter detta val som vid de tre senaste valen som jag följt. Även om företrädarna för de flesta partierna försöker få oss att tro att de har läget under kontroll.

De flesta av oss friska seniorer förutsätter att det skall finnas vård och omsorg när man väl behöver den, men jag är verkligen orolig för hur det skall bli med det.

Jag är därför övertygad om att det behövs fler seniorer inom politiken i Kungsbacka. Vi seniorer sitter på annan kunskap och har erfarenheter, som de flesta yngre politiker saknar idag. Vi seniorer är nästan 30 procent av de röstberättigade i kommunen och vården och omsorgen av de äldre måste prioriteras upp här snarast.

Oavsett vilket parti du tänker rösta på så uppmanar jag därför er seniorer att kryssa en senior på valsedeln du lämnar in i det kommande valet. Och då gärna en senior som inte redan står på de högre platserna på valsedeln. De kommer in i kommunfullmäktige ändå.

Calle Hagman,

ordförande i Posam, som är alla Kungsbackas seniororganisationers politiskt neutrala samarbetsorgan

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