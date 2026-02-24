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Klubbnytt: Historisk tävlingshöst för Kungsbacka Taekwon-Do

Av Christian Johansson

Klubbnytt: Historisk tävlingshöst för Kungsbacka Taekwon-Do
Foto: Privat

Kungsbacka Taekwon-Do fortsätter att imponera på den nationella tävlingsscenen. Lördagen den 7 november deltog klubben i Swedish ITF Open i nybyggda Tillsammans Arena i Ljungby. Med endast nio tävlande på plats lyckades klubben kamma hem hela 30 medaljer i fyra grenar, varav imponerande 18 guld.

Totalt deltog 16 klubbar och Kungsbacka Taekwon-Do placerade sig som näst bästa klubb sett till antalet guldmedaljer. Endast en klubb tog fler guld, 25 stycken, men då med hela 38 tävlande på plats.

Framgångarna i Ljungby följer på en lika imponerande insats vid Stenungsund Open den 17 oktober. Där ställde klubben upp med 18 tävlande som tillsammans erövrade hela 44 medaljer - klubbrekord! Även där placerade sig Kungsbacka Taekwon-Do som tävlingens näst bästa klubb av 17 klubbar.

Tävlingsgrenarna har varit mönster, sparring, kross med kraftkudde och specialteknik.

Med totalt 74 medaljer på höstens två tävlingar har klubben stått för en historiskt framgångsrik höst och befäst sin position som en stark aktör inom svensk ITF Taekwon-Do.

Nu återstår höstens sista utmaning, Talent Open i Göteborg, där klubben ställer upp med 13 tävlande och hoppas kunna sätta punkt för en fantastisk tävlingssäsong med ytterligare framgångar.

/Kungsbacka Taekwon-Do



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