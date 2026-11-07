Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio

Ett lägenhetshus i Kolla drabbades av ett inbrott under natten. Polisen larmades till platsen och sökte efter de misstänkta.
Klockan 01.17 fick polisen larm om ett pågående inbrott i ett källarförråd i ett lägenhetshus i Kolla.
När polispatrullen kom fram hade tre personer setts lämna platsen.
– Vi sökte och cirkulerade i området, men lyckades inte hitta dem, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.
De tre personerna är ännu okända för polisen. Det är också oklart vad som stulits i samband med inbrottet.
– De boende i huset kommer att få inventera sina förråd och lämna in listor på vad som saknas, säger Emelie Lundqvist.
En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.
74 medaljer på två tävlingar
Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.