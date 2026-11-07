Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio

Av Linnea Andersson

Ett lägenhetshus i Kolla drabbades av ett inbrott under natten. Polisen larmades till platsen och sökte efter de misstänkta.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 01.17 fick polisen larm om ett pågående inbrott i ett källarförråd i ett lägenhetshus i Kolla.

När polispatrullen kom fram hade tre personer setts lämna platsen.

– Vi sökte och cirkulerade i området, men lyckades inte hitta dem, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.

De tre personerna är ännu okända för polisen. Det är också oklart vad som stulits i samband med inbrottet.

– De boende i huset kommer att få inventera sina förråd och lämna in listor på vad som saknas, säger Emelie Lundqvist.

En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.