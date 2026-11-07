Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning

Av Linnea Andersson

Två personer försökte stjäla cyklar i Kungsbacka under natten. De blev dock upptäckta och flydde från platsen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 03.57 fick polisen information om ett misstänkt stöldförsök i innerstaden.

Inringaren hade sett två personer som försökte klippa upp låsen till flera cyklar.

– När de två personerna hörde inringaren komma mot dem avbröt de stöldförsöket och försvann från platsen, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.

Inga cyklar verkar ha stulits och polisen åkte inte ut till platsen.