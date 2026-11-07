Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning

Två personer försökte stjäla cyklar i Kungsbacka under natten. De blev dock upptäckta och flydde från platsen.
Klockan 03.57 fick polisen information om ett misstänkt stöldförsök i innerstaden.
Inringaren hade sett två personer som försökte klippa upp låsen till flera cyklar.
– När de två personerna hörde inringaren komma mot dem avbröt de stöldförsöket och försvann från platsen, säger polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.
Inga cyklar verkar ha stulits och polisen åkte inte ut till platsen.
74 medaljer på två tävlingar
Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.