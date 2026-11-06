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NYHETER 2026-11-08 KL. 15:19

SMHI: Då slår busvädret till – och då vänder det

Av Carl Johan Mårtensson

Söndagen har bjudit på moln och kyla – och mer av den varan väntas under de kommande dagarna. Dessutom kan det bli värre mot slutet av arbetsveckan.
– Vi har ett djupare lågtryck som kommer in under torsdagen, säger Katarina Andersson, meteorolog vid SMHI.

SMHI: Då slår busvädret till – och då vänder det
Regn och moln väntas. Men det finns vissa ljusglimtar i meteorologens prognos. Arkivfoto: Linnea Andersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Moln, moln, och moln. Det är meteorologens prognos för Kungsbacka de närmsta dagarna.

– Det händer egentligen inte särskilt mycket till imorgon, temperaturen kommer ligga kvar som idag. Det blir molnigt och det kan komma någon regnskur. Det samma gäller för tisdagen, säger Katarina Andersson.

Under onsdagen väntas det bli regnigare och dessutom kan vinden tillta – särskilt längs kusten. Men det är först på torsdagen som det väntas bli riktigt busväder.

– Vi har ett djupare lågtryck som kommer in då där man får räkna med att det regnar under första halvan av dygnet, det kan även bli lite snöblandat regn under torsdag eftermiddag. Det är ganska kall luft som kommer in och det kommer vara blåsigt, berättar meteorologen och fortsätter:

– Det är läge att börja fundera på vinterdäck om man inte har gjort det ännu.


Härliga helgbeskedet

Men efter regn kommer solsken – och lagom till helgen väntas solen göra comeback.

– Den kallare luften ligger kvar åtminstone till lördag men fredagen bör kunna bli ganska solig!



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