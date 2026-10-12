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Tonåringarna upptäckte fågel som inte setts på 19 år

Av Sven Lundstedt

När en dvärgrördrom dök upp bara tio meter från Vilgot, 13, och Gustav, 17, var det första observationen i Sverige på 19 år. En stund senare översvämmades platsen av hundratals fågelskådare.
– Vi fick panik, säger Gustav Westergren.

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