Debatt: Rösta på politiker som kan samarbeta

Alla har vi olika åsikter om saker och ting, framför allt i politiken. Vi måste dagligen komma överens i olika händelser, på jobbet i skolan och i hemmet. Man måste samarbeta. Förvånande att människor som ska styra vårt land, vårt liv och hur vi ska bete oss inte kan komma överens, samarbeta. Utan bara säger "jag samarbetar inte med dom".
Hur ska man då kunna lösa krig och andra konflikter? Och hur funkar det hemma i äktenskapet? Man blir ju lite orolig hur allt kommer att fungera i framtiden med dessa människor som inte kan samarbeta i vardagen.
Janne Heimbrand, vilde i kommunfullmäktige
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Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.