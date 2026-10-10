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NYHETER 2026-10-12 KL. 14:00

Man anhållen efter grova misshandeln av sambon

Av Linnea Andersson

Under helgen ska en kvinna ha blivit grovt misshandlad av sin sambo. Mannen är anhållen för brottet och fler förhör ska hållas.

Man anhållen efter grova misshandeln av sambon

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var den drabbade kvinnan som kontaktade polisen och berättade att hennes sambo hade misshandlat henne. Sambon hade därefter lämnat bostaden.

”Enligt kvinnan har mannen slagit henne i huvudet, försökt kväva henne samt sparkat henne”, skrev polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Mannen anträffades en bit från bostaden och greps. Kvinnan kördes till sjukhus.

Under måndagen meddelar åklagaren genom polisens kommunikationsavdelning att en person har anhållits misstänkt för brott i nära relation. Rubriceringen är grov misshandel.

Förhör har hållits efter händelsen och fler förhör väntar.



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