Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-13 KL. 15:00
Premium

Varningen: Falska sms om dödsfall skickas ut

Av Linnea Andersson

Falska sms som ser ut att komma från SOS Alarm sprids just nu. I meddelandena får mottagarna besked om att en nära anhörig ska ha omkommit i en olycka.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-13 KL. 15:00
Varningen: Falska sms om dödsfall skickas ut
NYHETER 2026-10-13 KL. 14:05
Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus
Premium | NYHETER 2026-10-13 KL. 12:15
Köpa eller sälja i Kungsbacka – invånarna svarar
Premium | NYHETER 2026-10-13 KL. 11:45
Kungsbackas villapriser stiger – största uppgången på tre år
Premium | NYHETER 2026-10-13 KL. 08:00
Så mycket har golfarna samlat in till kampen mot cancer
NYHETER 2026-10-13 KL. 07:40
Fasad började brinna – räddningstjänsten ryckte ut
Premium | NYHETER 2026-10-13 KL. 07:00
Slog och skallade sin bror – döms till fängelse
Premium | NYHETER 2026-10-12 KL. 20:15
Bingon ett populärt måndagsnöje
Premium | NYHETER 2026-10-12 KL. 19:00
Villan från 1930-talet gör succé på Hemnet
Premium | NYHETER 2026-10-12 KL. 17:30
Tisdagens väder: Från sol till höstrusk

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-12 KL. 12:30
Fortfarande osålt i nybygget – här är mäklarens förklaring
NYHETER 2026-10-12 KL. 16:36
Kraftig rök från villa väckte oro – räddningstjänsten ryckte ut
Premium | NYHETER 2026-10-12 KL. 19:00
Villan från 1930-talet gör succé på Hemnet
NYHETER 2026-10-12 KL. 07:39
Stort strömavbrott – 1 600 hushåll drabbades
Premium | NYHETER 2026-10-12 KL. 11:45
Stöldturné med ovanligt byte – nu döms paret igen

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.