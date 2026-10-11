Bingon ett populärt måndagsnöje

Runt ett hundratal personer brukar delta varje gång och många är stammisar. Till Tölö IF:s bingo i Tölögården kommer man för sällskapet och spänningen. Många på plats har även haft turen att vinna.
– Men det bästa är glädjen och känslan många har, att äntligen är det måndag, säger eldsjälen Lena Aspling Fallgren.
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