Debatt: Demokrati bygger vi i klassrummet

"I en tid av desinformation och ökande polarisering är klassrummet en av våra viktigaste motkrafter," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De flesta av oss bär på minnet av en särskild lärare. Den där vuxna personen som såg oss, väckte nyfikenhet, lärde oss att tänka kritiskt och fick oss att växa. När Världslärardagen den 5 oktober uppmärksammar lärares insatser, påminns vi om vilken avgörande betydelse lärare faktiskt har – både för den enskilda individen och för hela samhället.

På Världslärardagen vill vi som ombud för Sveriges Lärare i Kungsbacka lyfta vårt mest fundamentala uppdrag: att bygga demokratins framtid.

Vi lärare, i Kungsbacka såväl som i resten av Sverige och världen, har ett avgörande ansvar att förbereda barn och elever för en aktiv roll i att forma demokratiska och hållbara samhällen – lokalt, nationellt och globalt.

I en tid av desinformation och ökande polarisering är klassrummet en av våra viktigaste motkrafter. Det är här unga tränar på att lyssna på motparter, värdera källor och hantera meningsskiljaktigheter med respekt. Demokrati är inte medfött; den måste erövras och praktiseras av varje ny generation.

Genom vår undervisning gör vi mer än att förmedla kunskap. Vi sår aktiva frön till en fredskultur. När elever lär sig att förstå andras perspektiv, lösa konflikter genom samtal och se olikheter som en tillgång, läggs grunden för en fredlig framtid.

Men för att vi ska klara detta samhällsuppdrag krävs rätt förutsättningar: rimliga arbetsvillkor, tid för det pedagogiska mötet och tillit till vår profession. Att investera i lärare är att investera i demokratins framtid och överlevnad.

Låt oss värna Kungsbackas lärare – varje dag!

Styrelsen för Sveriges Lärare i Kungsbacka