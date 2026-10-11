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Kraftig rök från villa väckte oro – räddningstjänsten ryckte ut

Av Linnea Andersson

Räddningstjänsten har larmats om en misstänkt brand i en villa i Äskatorp.

Kraftig rök från villa väckte oro – räddningstjänsten ryckte ut

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom klockan 16.30 på måndagen.

En person ringde räddningstjänsten efter att ha sett rök från en villa.

Räddningstjänsten är på väg till platsen, men det är ännu oklart om det brinner och vad som i så fall har hänt.

Uppdatering klockan 17:

Räddningstjänsten har varit vid villan och konstaterat att det inte rörde sig om någon brand. I stället var det stora mängder rök som steg från en skorsten.



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