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BANDY 2026-10-14 KL. 13:05
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Skrällen: FBK jagade landslagsstjärnan: ”Kräver en ursäkt"

Av Christian Johansson

Frillesås BK försökte sig på en ordentlig värvningsbomb i våras.
Frågan är om det är värt att försöka med superstjärnan igen om två år.
Det är inte första superstjärnan FBK försökt norpa åt sig.

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