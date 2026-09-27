Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent

"Många tror att bara kraftigt överviktiga drabbas," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Många tror att typ 2-diabetes bara drabbar den som är kraftigt överviktig. Sanningen är att risken ökar långt tidigare. Men det går att påverka.

Jag är själv i 60-årsåldern och bär på några extra kilon. Det gör mig – tvärtemot vad många tror – till urtypen för en person i riskgrupp. Häromåret fick jag också diagnosen typ 2-diabetes.

Många tror att bara kraftigt överviktiga drabbas. Men sanningen är att risken ökar redan vid måttlig övervikt, särskilt i kombination med en stillasittande vardag. Många fler än man tror ligger i farozonen för en sjukdom som fördubblar risken för hjärtinfarkt och kan leda till njursvikt, fotsår och nedsatt syn.

Typ 2-diabetes smyger sig på under flera år, medan blodsockret sakta stiger och kroppens celler blir alltmer resistenta mot insulin. Eftersom symtomen utvecklas långsamt kan så många som 500 000 svenskar ha typ 2-diabetes utan att veta om det.

Ärftlighet och ålder spelar visserligen roll och går inte att välja bort. Men desto mer kan du själv påverka: hur du rör dig, vad du äter och hur du hanterar stress i vardagen. Det är de vanorna som till stor del avgör om du kommer att drabbas eller inte.

Regelbunden rörelse, mindre socker och mer av grönsaker, fullkorn och fisk sänker risken betydligt. En kort daglig promenad eller att byta läsken mot vatten kan göra stor skillnad över tid.

Samtidigt behöver vi komma ihåg att lyssna på kroppen. Ökad törst, trötthet och täta toalettbesök kan vara tidiga tecken. Känner du igen dig? Eller är du som jag – över 50 med några extra kilon? Kontakta din vårdcentral för ett enkelt blodsockertest. En tidig upptäckt minskar risken för allvarliga komplikationer betydligt.

Vänta inte tills vågen visar en viss siffra. Fundera redan i dag över vilka vanor du kan ändra.

Anders Lundgren, generalsekreterare för Diabetes Wellness Sverige