Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
DEBATT 2026-10-09 KL. 10:00

Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent

Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent
"Många tror att bara kraftigt överviktiga drabbas," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Många tror att typ 2-diabetes bara drabbar den som är kraftigt överviktig. Sanningen är att risken ökar långt tidigare. Men det går att påverka.

Jag är själv i 60-årsåldern och bär på några extra kilon. Det gör mig – tvärtemot vad många tror – till urtypen för en person i riskgrupp. Häromåret fick jag också diagnosen typ 2-diabetes.

Många tror att bara kraftigt överviktiga drabbas. Men sanningen är att risken ökar redan vid måttlig övervikt, särskilt i kombination med en stillasittande vardag. Många fler än man tror ligger i farozonen för en sjukdom som fördubblar risken för hjärtinfarkt och kan leda till njursvikt, fotsår och nedsatt syn.

Typ 2-diabetes smyger sig på under flera år, medan blodsockret sakta stiger och kroppens celler blir alltmer resistenta mot insulin. Eftersom symtomen utvecklas långsamt kan så många som 500 000 svenskar ha typ 2-diabetes utan att veta om det.

Ärftlighet och ålder spelar visserligen roll och går inte att välja bort. Men desto mer kan du själv påverka: hur du rör dig, vad du äter och hur du hanterar stress i vardagen. Det är de vanorna som till stor del avgör om du kommer att drabbas eller inte.

Regelbunden rörelse, mindre socker och mer av grönsaker, fullkorn och fisk sänker risken betydligt. En kort daglig promenad eller att byta läsken mot vatten kan göra stor skillnad över tid.

Samtidigt behöver vi komma ihåg att lyssna på kroppen. Ökad törst, trötthet och täta toalettbesök kan vara tidiga tecken. Känner du igen dig? Eller är du som jag – över 50 med några extra kilon? Kontakta din vårdcentral för ett enkelt blodsockertest. En tidig upptäckt minskar risken för allvarliga komplikationer betydligt.

Vänta inte tills vågen visar en viss siffra. Fundera redan i dag över vilka vanor du kan ändra.

Anders Lundgren, generalsekreterare för Diabetes Wellness Sverige



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-10-09 KL. 11:00
Debatt: Kungsbacka behöver fler ärtor på tallriken
DEBATT 2026-10-09 KL. 10:00
Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent
DEBATT 2026-10-05 KL. 16:00
Debatt: Bort med elsparkcyklar
DEBATT 2026-10-04 KL. 13:00
Debatt: Så går det att minska bankbedrägerier
DEBATT 2026-10-03 KL. 14:30
Debatt: Öppna förskolan – en investering
DEBATT 2026-10-02 KL. 14:51
Debatt: Kommunerna bör gå i spetsen
DEBATT 2026-09-30 KL. 15:00
Debatt: Låt barnens behov styra timmarna
DEBATT 2026-09-29 KL. 17:00
Debatt: Dags att förstatliga sjukvården
DEBATT 2026-09-28 KL. 16:00
Debatt: Stärk vård för kroniskt sjuka
DEBATT 2026-09-27 KL. 12:00
Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-10-09 KL. 10:00
Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent
DEBATT 2026-10-09 KL. 11:00
Debatt: Kungsbacka behöver fler ärtor på tallriken

Fler nyheter

Väder: Meteorologen om helgen: ”Det kan bli en del skurar”Nyheter: Statyn vid Fyren skapade förvirring i fullmäktigeSport: Tränaren lämnar Aranäs konkurrent efter två (!) matcher Nyheter: Gymkedja tar över padelbanor i Kungsbacka
Klik venligst
Ingen trodde på idén – nu firar kaféet i innerstaden tio år
NYHETER 2026-10-09 KL. 11:53
Premium

Ingen trodde på idén – nu firar kaféet i innerstaden tio år

TV-klipp och nyheter

Meteorologen om helgen: ”Det kan bli en del skurar”
2026-10-09 KL. 12:45
Premium

Meteorologen om helgen: ”Det kan bli en del skurar”

Gymkedja tar över padelbanor i Kungsbacka
2026-10-09 KL. 07:30
Premium

Gymkedja tar över padelbanor i Kungsbacka

Statyn vid Fyren skapade förvirring i fullmäktige
2026-10-09 KL. 11:32
Premium

Statyn vid Fyren skapade förvirring i fullmäktige

Butik på Kungsmässan nyöppnad:
2026-10-08 KL. 11:58
Premium

Butik på Kungsmässan nyöppnad: "Bytt koncept helt"

Debatt: Kungsbacka behöver fler ärtor på tallriken
DEBATT 2026-10-09 KL. 11:00

Debatt: Kungsbacka behöver fler ärtor på tallriken

Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent
DEBATT 2026-10-09 KL. 10:00

Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent

Tränaren lämnar Aranäs konkurrent efter två (!) matcher
HANDBOLL 2026-10-09 KL. 08:29
Premium

Tränaren lämnar Aranäs konkurrent efter två (!) matcher

55 samtal och 35 sms på en natt – nu döms mannen
NYHETER 2026-10-09 KL. 06:45
Premium

55 samtal och 35 sms på en natt – nu döms mannen

Tog sig in i stängt gatukök – polisen larmades till platsen
NYHETER 2026-10-08 KL. 21:47

Tog sig in i stängt gatukök – polisen larmades till platsen

Här speed-dejtade UF-företagen – för att finna inspiration
NYHETER 2026-10-08 KL. 21:45
Premium

Här speed-dejtade UF-företagen – för att finna inspiration

Många nyfikna på villan med första parkett mot fjorden
NYHETER 2026-10-08 KL. 20:45
Premium

Många nyfikna på villan med första parkett mot fjorden

Nekades köpa alkohol – dödshotade anställd på Systembolaget
NYHETER 2026-10-08 KL. 20:00
Premium

Nekades köpa alkohol – dödshotade anställd på Systembolaget

Artisten från Onsala klar för final i musiktävlingen
KULTUR & NÖJE 2026-10-08 KL. 19:00
Premium

Artisten från Onsala klar för final i musiktävlingen

Sonen om att ta över efter pappan:
NYHETER 2026-10-08 KL. 18:00
Premium

Sonen om att ta över efter pappan: "Känns väldigt speciellt"

Sven-Ingvars jubilerar i Kungsbacka

Så blir morgondagens väder
NYHETER 2026-10-08 KL. 16:45
Premium

Så blir morgondagens väder

Bräckans
SPORT 2026-10-08 KL. 16:00
Premium

Bräckans "galna" drag – längre försäsong än på många år

Efter fem vargangrepp – nu blir det skyddsjakt i Halland
NYHETER 2026-10-08 KL. 15:12
Premium

Efter fem vargangrepp – nu blir det skyddsjakt i Halland

Nu startar älgjakten – men inte i Kungsbacka
NYHETER 2026-10-08 KL. 12:30
Premium

Nu startar älgjakten – men inte i Kungsbacka

Varla går för serieseger:
SPORT 2026-10-08 KL. 10:00
Premium

Varla går för serieseger: "Det är vad vi siktar på"

Hanhals halvt rånade på hemmaplan
ISHOCKEY 2026-10-08 KL. 09:05
Premium

Hanhals halvt rånade på hemmaplan

Hon öppnar studio i Kungsbacka:
NYHETER 2026-10-08 KL. 07:30
Premium

Hon öppnar studio i Kungsbacka: "Jag skapar från hjärtat"

Kungsbackabo hotade kontrollant med kniv – hovrätten fastställer domen
NYHETER 2026-10-08 KL. 06:42
Premium

Kungsbackabo hotade kontrollant med kniv – hovrätten fastställer domen

Vem är den lyckliga vinnaren? Miljonvinst i Åsa
NYHETER 2026-10-07 KL. 20:37

Vem är den lyckliga vinnaren? Miljonvinst i Åsa

”Berka” tillbaka i Aranäs – nu i helt ny roll
HANDBOLL 2026-10-07 KL. 19:49
Premium

”Berka” tillbaka i Aranäs – nu i helt ny roll

Familjens mardröm: Okänd kvinna tog sig in i huset
NYHETER 2026-10-07 KL. 19:30
Premium

Familjens mardröm: Okänd kvinna tog sig in i huset

Förtvivlad: Kareen ska utvisas – trots jobb och sambo
NYHETER 2026-10-07 KL. 18:00
Premium

Förtvivlad: Kareen ska utvisas – trots jobb och sambo

Ideella insatser bakom leden – nu får satsningen pris
NYHETER 2026-10-07 KL. 17:00
Premium

Ideella insatser bakom leden – nu får satsningen pris

Allt inför kvalrysaren – NH tippar utgången
FOTBOLL 2026-10-07 KL. 15:30
Premium

Allt inför kvalrysaren – NH tippar utgången

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-10-09 KL. 12:45
Meteorologen om helgen: ”Det kan bli en del skurar”
Premium | NYHETER 2026-10-09 KL. 11:53
Ingen trodde på idén – nu firar kaféet i innerstaden tio år
Premium | NYHETER 2026-10-09 KL. 11:32
Statyn vid Fyren skapade förvirring i fullmäktige
DEBATT 2026-10-09 KL. 11:00
Debatt: Kungsbacka behöver fler ärtor på tallriken
DEBATT 2026-10-09 KL. 10:00
Debatt: När vågen visar fel kan det vara försent
Premium | HANDBOLL 2026-10-09 KL. 08:29
Tränaren lämnar Aranäs konkurrent efter två (!) matcher
Premium | NYHETER 2026-10-09 KL. 07:30
Gymkedja tar över padelbanor i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-10-09 KL. 06:45
55 samtal och 35 sms på en natt – nu döms mannen
NYHETER 2026-10-08 KL. 21:47
Tog sig in i stängt gatukök – polisen larmades till platsen
Premium | NYHETER 2026-10-08 KL. 21:45
Här speed-dejtade UF-företagen – för att finna inspiration
Premium | NYHETER 2026-10-08 KL. 20:45
Många nyfikna på villan med första parkett mot fjorden
Premium | NYHETER 2026-10-08 KL. 20:00
Nekades köpa alkohol – dödshotade anställd på Systembolaget

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.