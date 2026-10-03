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DEBATT 2026-10-12 KL. 10:00

Debatt: Små barn behöver inte mer tid i förskolan

Debatt: Små barn behöver inte mer tid i förskolan

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Replik på insändaren ”Låt barnens behov styra antalet timmar”.

En mamma skriver att hennes snart fyraårige son behöver 30 timmar i veckan i förskolan eftersom han annars missar lekar, aktiviteter, utevistelse, måltider och gemenskap.

Men jag vill ställa en annan fråga: Vad får han när han inte är på förskolan?

Han får mer tid att vara med sin familj under en väldigt kort period i livet där han får fri tid när han kan leka ostört och komma ”i flow” och hitta sin fantasi och kreativitet. Han får lugnare morgnar, sovmorgon och tid med den människor som är de viktigaste i världen för honom.

Det är lätt att beskriva tiden hemma utifrån vad barnet ”missar” i förskolan. Men varför beskriver vi så sällan vad barnet faktiskt får?

Skribenten skriver att sonen behöver sina kompisar, pedagogerna och förskolemiljön. Självklart är socialt samspel viktigt för barn. Men det betyder inte dessa behov bara kan tillgodoses i förskolan. Barn som får även socialt samspel hemma med barn och vuxna i olika åldrar, i olika miljöer får en enorm fördel. Och en fyraåring kan leka med andra barn även utanför förskolan. Det går att ordna lekträffar med barn till andra föräldralediga.

En förälder kan inte ersätta andra barn, men det omvända gäller också: andra barn kan inte ersätta föräldrarna.

Skribenten skriver också att sonen saknar frukosten och mellanmålet med kompisarna. Men måltider hemma med familjen är också en väldigt viktig gemenskap. Varför har vi kommit så långt att en fyraårings frukost med kompisarna i förskolan betraktas som något självklart viktigt, medan frukosten hemma med familjen inte räknas alls?

På 90-talet fick alla barn som fick syskon vara hemma från förskolan. Sedan infördes 15 timmar och tyvärr dröjde det inte länge förrän föräldrar började kräva 30 timmar. Därefter krävde föräldrar som hade 30 timmar istället 40-60 timmar. Mycket vill ha mer.

Men mer tid är inte vad små barn behöver och en treåring som snart fyller fyra år är fortfarande väldigt liten.

Redan NICHD-studien visade dessutom att ju längre dagar ett barn hade i förskolan, desto fler beteendeproblem fick barnen sedan i skolan. Även senare forskning visar på samma sak, så forskning visar inte på några positiva effekter av mer tid.

Förskolan fungerar bra för många barn och de trivs där. Men det betyder inte automatiskt att de behöver mer tid i förskolan bara för att de tycker om den.

Däremot behöver många barn i dag mer tid med sin familj och föräldraledigheten är ett gyllene tillfälle att ge barnet just detta.

Madeleine Lidman,

Hemmaföräldrars nätverk



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