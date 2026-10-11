Fasad började brinna – räddningstjänsten ryckte ut

Av Linnea Andersson

Under måndagskvällen började det brinna i en garagefasad intill en villa. Räddningstjänsten var på plats med flera fordon.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom klockan 23.45. Det rörde sig om en brand i fasaden på ett fristående garage intill en villa i Onsala.

Räddningstjänsten ryckte ut med flera fordon. Med hjälp av en skärsläckare lyckades de släcka branden.

De tog sedan bort panelen för att kontrollera att det inte brann inne i konstruktionen.