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Debatt: Låt oss slippa betala dyrt för att jobba

Debatt: Låt oss slippa betala dyrt för att jobba
"Vi som arbetar på Björkris vård- och omsorgsboende vill uppmärksamma den kraftiga höjningen av parkeringsavgiften," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vi som arbetar på Björkris vård- och omsorgsboende vill uppmärksamma den kraftiga höjningen av parkeringsavgiften för oss som behöver ta bilen till arbetet.

För bara några månader sedan höjdes avgiften från 350 till 500 kronor i månaden. Det kanske inte låter som en enorm skillnad, men för den enskilda medarbetaren innebär det ytterligare 150 kronor varje månad – 1 800 kronor mer per år. Totalt blir parkeringskostnaden hela 6 000 kronor om året.

Det handlar alltså om pengar som vi betalar enbart för att kunna ta oss till vår arbetsplats och utföra vårt arbete.

Vi arbetar inom vård och omsorg, ett arbete som kräver att vi finns på plats varje dag. För många av oss är bilen nödvändig för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt har kostnaderna för mat, boende, drivmedel och annat i samhället ökat. Då känns det orimligt att kostnaden för att parkera vid sin arbetsplats dessutom ska höjas så kraftigt.

Vi ifrågasätter inte att parkering kan innebära en kostnad. Det vi ifrågasätter är varför just vi som arbetar på Björkris ska behöva bära en så hög kostnad för att kunna komma till jobbet.

Vi vill därför att parkeringsavgiften återgår till 350 kronor i månaden. Det handlar kanske om 150 kronor för kommunen, men för den enskilda medarbetaren är varje hundralapp viktig. Vi hoppas att Kungsbacka kommun lyssnar på oss och ser över avgiften.

Vi är många som arbetar på Björkris vård- och omsorgsboende och som står bakom detta. Vi vill kunna gå till jobbet utan att känna att en allt större del av vår lön går åt till att bara kunna parkera där.

Låt parkeringsavgiften bli rimlig igen. Återinför 350 kronor i månaden.

Personal på Björkris vård- och omsorgsboende



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