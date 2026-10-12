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NYHETER 2026-10-13 KL. 20:29

Rådjur påkört utanför Fjärås – eftersöksjägare skickade till platsen

Av Joel Johansson

Enligt uppgifter från polisen har en personbil kolliderat med ett rådjur på länsväg 939 utanför Fjärås under tisdagskvällen. Polisen har skickat eftersöksjägare till platsen.

Rådjur påkört utanför Fjärås – eftersöksjägare skickade till platsen
Genrebild. Foto: Norra Halland

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TV-klipp och nyheter

Anmälan ska kommit in strax efter klockan 19 på tisdagskvällen.

– En personbil och rådjur har krockat, säger Jakob Palmgren, presstalesperson på Polisen.

Olyckan ska ha skett på länsväg 939 utanför Fjärås. Inga personskador har rapporterats, dock vissa skador på bilen.

– Vi har fått anmälan och sen skickade vi eftersöksjägare, säger Jakob Palmgren.



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