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NYHETER 2026-10-13 KL. 18:00

Onsdagens väder: Solen återvänder till Kungsbacka

Av Linnea Andersson

Efter några kyliga dagar väntar sol och mildare temperaturer i Kungsbacka. Men det fina vädret ser inte ut att hålla i sig veckan ut.

Onsdagens väder: Solen återvänder till Kungsbacka
En solig onsdag väntar. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under natten till onsdag drar det in regn, men det passerar innan morgonen och lämnar plats för solen.

– Det blir ganska mycket sol i prognosen. Redan på morgonen kan temperaturen nå 13 grader, så det blir behagligt. Temperaturen kommer att stiga ytterligare och landar på runt 14 grader, säger Fanny Saarela, meteorolog på SMHI.

Det blir dock blåsigt under onsdagen, med nordvästliga och friska vindbyar.

Även på torsdagen ser Kungsbackaborna ut att slippa regn. Därefter väntar en mer ostadig avslutning på veckan. Under fredagen drar regn in och även lördagen ser ut att bjuda på ostadigare väder.



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