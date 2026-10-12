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NYHETER 2026-10-14 KL. 07:30
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Slog tonåring i ansiktet med järnrör – nu döms mannen

Av Joel Johansson

En ung man från Kungsbacka döms till fängelse efter att han slagit en tonåring i ansiktet med ett järnrör i början av sommaren.

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