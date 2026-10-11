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NYHETER 2026-10-13 KL. 14:05

Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus

Av Linnea Andersson

En flicka blev påkörd av en bil på tisdagsmorgonen. Hon fick föras till sjukhus för kontroll.

Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen larmades strax innan klockan 07 på tisdagen efter en kollision mellan en personbil och en gående i Kungsbacka.

– Den gående fick föras till sjukhus för kontroll, säger polisens prestalesperson Katarina Rusin.

Personen som blev påkörd är en flicka i övre tonåren. Föraren av bilen är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.



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