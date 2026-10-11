Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus

En flicka blev påkörd av en bil på tisdagsmorgonen. Hon fick föras till sjukhus för kontroll.
Polisen larmades strax innan klockan 07 på tisdagen efter en kollision mellan en personbil och en gående i Kungsbacka.
– Den gående fick föras till sjukhus för kontroll, säger polisens prestalesperson Katarina Rusin.
Personen som blev påkörd är en flicka i övre tonåren. Föraren av bilen är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
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