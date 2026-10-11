Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus

Av Linnea Andersson

En flicka blev påkörd av en bil på tisdagsmorgonen. Hon fick föras till sjukhus för kontroll.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen larmades strax innan klockan 07 på tisdagen efter en kollision mellan en personbil och en gående i Kungsbacka.

– Den gående fick föras till sjukhus för kontroll, säger polisens prestalesperson Katarina Rusin.

Personen som blev påkörd är en flicka i övre tonåren. Föraren av bilen är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.