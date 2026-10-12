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NYHETER 2026-10-13 KL. 08:00
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Så mycket har golfarna samlat in till kampen mot cancer

Av Jenny Segergren

En golfrunda kan vara mer än en kamp om segern. Genom tävlingen Pink Lady har arrangörer, deltagare och bidragsgivare genom åren samlat in en stor summa pengar till Cancerfonden.

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