4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen

Har du sett Per Fritzell och Jan Rippe på scen? Då är du inte ensam, tillsammans har de gjort 4 000 föreställningar och än är det inte slut.
– Vi har så roligt och fortsätter så länge folk vill se oss, säger i dag 70-årige Fritzell.
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