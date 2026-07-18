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NYHETER 2026-07-20 KL. 06:45
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Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder

Av Tove Eliasson

En stöldturné genom nio olika städer där en kvinna stal flertalet mobiler och plånböcker tog även vägen om Kungsbacka. Nu åtalas den misstänkta kvinnan för flertalet fall av grov stöld.

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Larm om brand var svart rök bakom byggnad
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
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Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
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