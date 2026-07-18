Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder

En stöldturné genom nio olika städer där en kvinna stal flertalet mobiler och plånböcker tog även vägen om Kungsbacka. Nu åtalas den misstänkta kvinnan för flertalet fall av grov stöld.
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