Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka

Efter regn kommer solsken - och mera regn. Så blir vädret i Kungsbacka de närmsta dagarna
Efter förra veckans värmebölja skedde ett rejält väderomslag under helgen med regn och lägre temperaturer. Men måndagen ser ut att bjuda på något bättre väder.
– Det är lite stabilare väder på gång med uppehållsväder idag. Molntäcket som vi ser nu kommer tunnas ut under eftermiddagen med soligare väder och uppemot 20 grader, säger Fredrik Cronvall, meteorolog vid SMHI.
Det soliga vädret väntas dessutom hålla i sig under delar av tisdagen.
– Imorgon börjar det soligt men framåt dagen kan det bli ökad molnighet. Det ser dock inte ut att komma någon nederbörd. Temperaturen väntas ligga runt 20 grader vid kusten och kanske 22 till 23 grader inåt landet i Kungsbacka.
Men framåt onsdagen sker ett väderomslag.
– På onsdag är det som mest mulet och då kommer det också kunna vara en del regn, framförallt under eftermiddagen med betydligt lägre temperaturer, runt 16-17 grader.
Ingen högsommarvärme i sikte?
– Nej, inte som förra veckan med 25 grader och mer, det ser vi inte under den här veckan iallafall. Sen är det osäkert längre fram, men det finns en viss tendens för stigande temperaturer nästa vecka, säger Fredrik Cronvall.
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