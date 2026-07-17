Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka

Av Carl Johan Mårtensson

Efter regn kommer solsken - och mera regn. Så blir vädret i Kungsbacka de närmsta dagarna

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Stabilare väder på ingång men snart vänder det igen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter förra veckans värmebölja skedde ett rejält väderomslag under helgen med regn och lägre temperaturer. Men måndagen ser ut att bjuda på något bättre väder.

– Det är lite stabilare väder på gång med uppehållsväder idag. Molntäcket som vi ser nu kommer tunnas ut under eftermiddagen med soligare väder och uppemot 20 grader, säger Fredrik Cronvall, meteorolog vid SMHI.

Det soliga vädret väntas dessutom hålla i sig under delar av tisdagen.

– Imorgon börjar det soligt men framåt dagen kan det bli ökad molnighet. Det ser dock inte ut att komma någon nederbörd. Temperaturen väntas ligga runt 20 grader vid kusten och kanske 22 till 23 grader inåt landet i Kungsbacka.

Men framåt onsdagen sker ett väderomslag.

– På onsdag är det som mest mulet och då kommer det också kunna vara en del regn, framförallt under eftermiddagen med betydligt lägre temperaturer, runt 16-17 grader.

Ingen högsommarvärme i sikte?

– Nej, inte som förra veckan med 25 grader och mer, det ser vi inte under den här veckan iallafall. Sen är det osäkert längre fram, men det finns en viss tendens för stigande temperaturer nästa vecka, säger Fredrik Cronvall.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 06:45
Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
Två olika trädgårdar öppnade för besökare
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 15:00
Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel
NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45
Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-18 KL. 14:57
Larm om brand var svart rök bakom byggnad
Premium | NYHETER 2026-07-18 KL. 12:20
Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder
NYHETER 2026-07-18 KL. 07:15
Värmeböljan över – räkna med en hel del regn

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45
Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-18 KL. 14:57
Larm om brand var svart rök bakom byggnad
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
Två olika trädgårdar öppnade för besökare
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 15:00
Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule

Fler nyheter

Väder: Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbakaTrafik: Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden Krim: Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölderSport: Historisk värvning för Pirates: "Hon kommer att bli en profil"
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka

TV-klipp och nyheter

Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
2026-07-20 KL. 07:30
Premium

Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden

Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder
2026-07-20 KL. 06:45
Premium

Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder

Historisk värvning för Pirates:
2026-07-19 KL. 18:00
Premium

Historisk värvning för Pirates: "Hon kommer att bli en profil"

Två olika trädgårdar öppnade för besökare
2026-07-19 KL. 16:50
Premium

Två olika trädgårdar öppnade för besökare

Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule
NYHETER 2026-07-19 KL. 15:00
Premium

Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule

Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland
DEBATT 2026-07-19 KL. 13:00

Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland

Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel
NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
Premium

Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel

Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt
DEBATT 2026-07-19 KL. 10:00

Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt

4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen
KULTUR & NÖJE 2026-07-19 KL. 08:30
Premium

4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen

Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning

Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45

Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen

Ett femtiotal lokala tävlande när O-ringen kommer till Göteborg
SPORT 2026-07-18 KL. 16:45
Premium

Ett femtiotal lokala tävlande när O-ringen kommer till Göteborg

Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning
DEBATT 2026-07-18 KL. 15:00

Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning

Ny succé för sommarens underhållning vid havet
KULTUR & NÖJE 2026-07-18 KL. 14:20
Premium

Ny succé för sommarens underhållning vid havet

Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder
NYHETER 2026-07-18 KL. 12:20
Premium

Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser

Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport
SPORT 2026-07-18 KL. 08:57
Premium

Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport

"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"

Värmeböljan över – räkna med en hel del regn
NYHETER 2026-07-18 KL. 07:15

Värmeböljan över – räkna med en hel del regn

Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun
NYHETER 2026-07-17 KL. 19:30

Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun

Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka
NYHETER 2026-07-17 KL. 18:00
Premium

Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka

Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik –”Skulle ha haft straff”
FOTBOLL 2026-07-17 KL. 16:44
Premium

Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik –”Skulle ha haft straff”

Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol
KRÖNIKOR 2026-07-17 KL. 16:00
Premium

Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol

Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod
NYHETER 2026-07-17 KL. 15:00
Premium

Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod

Strömavbrott – elkabel skadades
NYHETER 2026-07-17 KL. 14:04

Strömavbrott – elkabel skadades

Debatt: Fler måste ställa krav på vården
DEBATT 2026-07-17 KL. 14:00

Debatt: Fler måste ställa krav på vården

Skåpbil fattade eld – stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-07-17 KL. 13:36

Skåpbil fattade eld – stor trafikpåverkan

Glädjebeskedet: Byborna blev multimiljonärer
NYHETER 2026-07-17 KL. 12:46
Premium

Glädjebeskedet: Byborna blev multimiljonärer

Ökat tryck – så många unga har kontakt med psykiatrin
NYHETER 2026-07-17 KL. 12:15
Premium

Ökat tryck – så många unga har kontakt med psykiatrin

Första kontakten – de möter unga med psykisk ohälsa
NYHETER 2026-07-17 KL. 11:45
Premium

Första kontakten – de möter unga med psykisk ohälsa

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 06:45
Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder
Premium | SPORT 2026-07-19 KL. 18:00
Historisk värvning för Pirates: "Hon kommer att bli en profil"
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
Två olika trädgårdar öppnade för besökare
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 15:00
Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule
DEBATT 2026-07-19 KL. 13:00
Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel
DEBATT 2026-07-19 KL. 10:00
Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-19 KL. 08:30
4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen
NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45
Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
Premium | SPORT 2026-07-18 KL. 16:45
Ett femtiotal lokala tävlande när O-ringen kommer till Göteborg

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.