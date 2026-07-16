Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen

Av Ronny Karlsson

Söndagen bjuder inte på något väder som passar den som gillar bad och sol. SMHI flaggar till och med för extra mycket regn i just Halland.



Det väntar regn i Halland under söndagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter riktigt varma dagar skedde ett väderomslag under lördagen. Så fortsätter det även under söndagen.

"Idag fortsätter det med regn och skurar i stora delar av Götaland och främst till en början även södra Svealand. Skurarna kan lokalt bli kraftiga med åska och ge rikliga regnmängder på kort tid, troligen då främst i Småland och Halland samt på Öland", skriver SMHI på sin hemsida.

Det har dessutom utfärdats en gul vädervarning för starka vindar på havet utanför Kungsbacka. Temperaturerna är plötsligt väldigt långt från 30 grader och SMHI spår att Kungsbacka landar mellan 13 och 15 grader under söndagen.

Måndag och tisdag ser ut att bjuda på en del sol, men också molnighet. Även resten av veckan kommer att bjuda på varierat väder.

"Under resten av veckan avlöses mindre lågtryck med regn och skurar av mindre högtrycksryggar med tillfälligt stabilare väder. Det innebär att sol varvas med moln och en del skurar. Det ser inte ut att bli någon utbredd högsommarvärme, men temperaturen stiger efterhand något och närmar sig det normala för årstiden igen", skriver SMHI på hemsidan.