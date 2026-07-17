Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
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Två olika trädgårdar öppnade för besökare

Av Sven Lundstedt

På söndagen öppnades 126 privata trädgårdar i hela landet för besökare. Två av dem ligger i Kungsbacka och fick en hel del uppmärksamhet under dagen.

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