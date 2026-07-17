Över 1 200 påverkades av strömavbrott i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

Ett strömavbrott påverkade över 1 200 kunder i Kungsbacka under måndagslunchen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Problemen ska ha börjat klockan 12.51 och det är drygt 1240 kunder som påverkas.

Enligt Ellevios avbrottskarta är det boende i bland annat Särö och Kullavik som påverkas.

Det finns just nu ingen prognos för när problemet kan vara löst.

"Vi är på väg till området. Strömmen kan komma och gå under tiden", skriver Ellevio på sin hemsida.

UPPDATERING 13.45:

Ellevios information på hemsidan:

"Vi är på plats i området. Strömmen kan komma och gå under tiden vi arbetar med att hitta felet."

UPPDATERING 13.50:

Jesper Liveröd, presschef på Ellevio, bekräftar att personal är på plats och att omkopplingar har inletts för att få tillbaka strömmen till kunderna.

– Det är något som har blivit fel med kablarna i marken i Hagrydsområdet. Vi har folk där nu som håller på att sektionera nätet och som bit för bit går igenom ledningarna för att hitta var felet är. Det kan röra sig om en pågrävning igen, alltså en grävskopa som grävt i marken utan att först titta vad som finns där, men det kan också röra sig om ett tekniskt fel. Samtidigt med felsökningsprocessen håller vi på med omkopplingar så att kunderna kan få tillbaka strömmen från annat håll.

UPPDATERING 14.10: Fortfarande är över 900 kunder utan ström, men Ellevio jobbar med problemet och hoppas att det ska vara löst för ytterligare 576 kunder vid 14.30. Övriga 371 drabbade kunder verkar få vänta på ström till cirka 15.30.

UPPDATERING 15.10:

371 kunder ska fortsatt vara utan ström enligt Ellevio.