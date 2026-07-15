Skåpbil med punktering skapar köer på E6

Av Ronny Karlsson

En skåpbil med punktering skapar oreda och köer på E6 under lunchtid på torsdagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det handlar om en punktering för en skåpbil i södergående riktning och fordonet står parkerat en bit söder om Frillesåsavfarten.

Inga körfält är avstängda men det går sakta förbi platsen och det har skapats köer enligt en läsare som körde förbi vid 13.10-tiden.

Trafikverket räknar med att fordonet ska vara borta inom kort men som alltid kan det bli köer ett tag även att alla körbanor är fria för trafik.