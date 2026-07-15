Skåpbil med punktering skapar köer på E6

En skåpbil med punktering skapar oreda och köer på E6 under lunchtid på torsdagen.
Det handlar om en punktering för en skåpbil i södergående riktning och fordonet står parkerat en bit söder om Frillesåsavfarten.
Inga körfält är avstängda men det går sakta förbi platsen och det har skapats köer enligt en läsare som körde förbi vid 13.10-tiden.
Trafikverket räknar med att fordonet ska vara borta inom kort men som alltid kan det bli köer ett tag även att alla körbanor är fria för trafik.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
"Roligt att det fanns ett sådant engagemang"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.